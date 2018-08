Condividi | Red 23:27 Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari stanno proseguendo le attività di controllo del territorio inserite nell’operazione “Spiagge sicure”, interventi effettuati sui litorali della provincia a contrasto principalmente dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. sequestrati quaranta articoli contraffatti Merce contraffatta: sequestro a Costa Rei



MURAVERA - Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari stanno proseguendo le attività di controllo del territorio inserite nell’operazione “Spiagge sicure”, interventi effettuati sui litorali della provincia a contrasto principalmente dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. Nelle ultime ore, in particolare, sul litorale di Muravera, in località Costa Rei, i finanzieri hanno intercettato un 46enne extracomunitario intento alla vendita di accessori e capi di abbigliamento.



Gli articoli (una quarantina, tra orologi, borse e magliette), riconducibili a noti brand di moda (tra cui, per quel che riguarda gli orologi, “Rolex” e “Patek Philippe”) sono risultati contraffatti, seppur riprodotti con un elevato grado di fedeltà ai modelli originali. Gli articoli sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di 0,6grammi di marijuana: la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il detentore segnalato alla locale Prefettura.



Invece, nel corso di un controllo effettuato su un'autovettura, il conducente, un 57enne extracomunitario, è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente 1,25kg di sabbia, abusivamente asportata dalla spiaggia di Orrì. La sabbia è stata sequestrata e l'uomo è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 3mila euro.