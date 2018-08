Condividi | Red 15:38 I militari della Guardia di finanza della Tenenza di Palau, nell’ambito di attività istituzionale per prevenire e reprimere il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, dopo attività info investigativa, hanno proceduto al sequestro di una piantagione di canapa indiana e di altro stupefacente custodito in casa Piantagione di marijuana: arrestato coltivatore



ARZACHENA. I militari della Guardia di finanza della Tenenza di Palau, nell’ambito di attività istituzionale per prevenire e reprimere il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, dopo attività info investigativa, hanno proceduto al sequestro di una piantagione di canapa indiana e di altro stupefacente custodito in casa. In particolare, al termine di numerosi sopralluoghi ed appostamenti effettuati nelle campagne di Arzachena, i militari hanno individuato un appezzamento di terreno in cui veniva coltivata illegalmente canapa indiana.



Pertanto, una pattuglia della Tenenza di Palau, coadiuvata da unità cinofile appartenenti al Gruppo di Olbia, procedeva all'effettuazione di una serie di attività di polizia giudiziaria che consentivano dapprima il ritrovamento di ventinove piante coltivate a cielo aperto e, dopo la perquisizione domiciliare della persona ritenuta responsabile, il sequestro di circa altri due chilogrammi di marijuana già essiccata e di due cabine di essiccazione munite di apposite lampade. Al termine delle attività il responsabile veniva denunciato a piede libero all'Autorità giudiziaria di Tempio Pausania.