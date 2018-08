Condividi | Red 13:11 In seguito al sopralluogo ed alla perizia dei tecnici comunali, è emerso che la scala esterna (che consente l’accesso alla struttura) presenta problemi di instabilità. Da qui, la decisione dell’Amministrazione comunale di sospendere l’entrata al pubblico Torre Sabauda chiusa per sicurezza



CALASETTA – Nei giorni scorsi, la Torre Sabauda di Calasetta è stata chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza. In seguito al sopralluogo ed alla perizia dei tecnici comunali, è emerso che la scala esterna (che consente l’accesso alla struttura) presenta problemi di instabilità. Da qui, la decisione dell’Amministrazione comunale di sospendere l’entrata al pubblico.



«Il Comune sta già provvedendo a ripristinare le condizioni di sicurezza della Torre Sabauda, allo scopo di garantire quanto prima una piena fruizione da parte di utenti e visitatori», spiega il vicesindaco Remigio Scopelliti. La Torre Sabauda, costruita tra il 1756 ed il 1757, è una delle principali attrazioni turistiche e luogo di interesse storico-culturale di Calasetta.



Non solo: è frequentemente scelta come sede di eventi e manifestazioni come mostre e performance artistiche. «Fino a quando le opere di messa in sicurezza non saranno terminate, ogni iniziativa programmata alla Torre dovrà essere realizzata altrove», conclude Scopelliti.