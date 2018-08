Condividi | M.P. 18:41 Presentata a Porto Torres, nelle particolari locations delle acque dolci e la rinomata spiaggia Balai, l´anteprima della collezione ad uncinetto linea mare 2019 di Intrecci di Sardegna di Salvatorica Sechi A Balai sfilata della linea bikini



PORTO TORRES - Presentata a Porto Torres, nelle particolari locations delle acque dolci e la rinomata spiaggia Balai, l'anteprima della collezione ad uncinetto linea mare 2019 di Intrecci di Sardegna di Salvatorica Sechi, knitdesigner sassarese. Nel proporre la prossima collezione 2019 ha preferito abbandonare la passerella per uno shoot fotografico in movimento coinvolgendo i bagnanti presenti in spiaggia che hanno indossato alcuni accessori quali: cappelli, costume e abiti ed hanno per alcuni scatti con la modella.



L'immagine dell'intera collezione è stata affidata alla giovane modella porto torrese Veronica Simula, ritratta dal fotografo, anch'esso porto torrese Paolo Sanna. La linea mare realizzata interamente a mano ad uncinetto in lurex oro argento, bottoni sardi ad uncinetto e tessuti sardi dipinti a mano che ritraggono i motivi iconografici della tradizione tessile isolana.



La scelta di Balai è fortemente legata alla valorizzazione dell'ambiente isolano, divenuta per un pomeriggio una location fashion in cui le vere protagoniste le donne presenti in spiaggia. Commenti PORTO TORRES - Presentata a Porto Torres, nelle particolari locations delle acque dolci e la rinomata spiaggia Balai, l'anteprima della collezione ad uncinetto linea mare 2019 di Intrecci di Sardegna di Salvatorica Sechi, knitdesigner sassarese. Nel proporre la prossima collezione 2019 ha preferito abbandonare la passerella per uno shoot fotografico in movimento coinvolgendo i bagnanti presenti in spiaggia che hanno indossato alcuni accessori quali: cappelli, costume e abiti ed hanno per alcuni scatti con la modella.L'immagine dell'intera collezione è stata affidata alla giovane modella porto torrese Veronica Simula, ritratta dal fotografo, anch'esso porto torrese Paolo Sanna. La linea mare realizzata interamente a mano ad uncinetto in lurex oro argento, bottoni sardi ad uncinetto e tessuti sardi dipinti a mano che ritraggono i motivi iconografici della tradizione tessile isolana.La scelta di Balai è fortemente legata alla valorizzazione dell'ambiente isolano, divenuta per un pomeriggio una location fashion in cui le vere protagoniste le donne presenti in spiaggia.