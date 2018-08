Condividi | Red 16:18 Gli Under12 della compagine algherese saranno presto protagonisti di una nuova impresa che è il coronamento dell’impegno dimostrato durante questo anno sportivo Nuova avventura per le Tigri baseball



ALGHERO – Gli Under12 delle Tigri baseball Vitaldent Alghero saranno presto protagonisti di una nuova impresa che è il coronamento dell’impegno dimostrato durante questo anno sportivo. Hanno vinto il campionato sardo prevalendo sui campioni del sud Sardegna, il Cubasard, e così, per i tigrotti algheresi, che si sono allenati tutta l’estate con ritmi intensi, ora è prevista la partenza per il campionato nazionale.



La trasferta è in programma sabato 1 settembre, a Roma, e nel primo girone le Tigri incontreranno i campioni laziali ed i campioni siciliani, per poi fare rientro a casa in serata. Difficile fare pronostici, ma comunque si augura a questi piccoli, grandi, tenaci campioni ed ai loro dirigenti Salvatore Cherchi e Nunzio Floris e agli allenatori Leonardo e Yovanni D’amico di portare ad Alghero la promessa di un altro girone, altrimenti la bellezza degli sguardi di chi ha vissuto un bel sogno.



Martedì, il sindaco di Alghero Mario Bruno e l’assessore comunale allo Sport Angela Cavazzuti hanno voluto conoscere i tigrotti e la loro storia, congratularsi con loro per i traguardi sinora raggiunti e augurare tanto successo nella prossima impresa che li vedrà coinvolti. C’è stata grande emozione in tutti i presenti, quando il primo cittadino ha detto «Lo sport crea campioni, ma soprattutto uomini, quindi continuate così. Noi siamo tanto orgogliosi di voi. Grazie». Presenti anche i bambini del minibaseball della Floricoltura Dimarco ansiosi e protagonisti nel fare le domande più imprevedibili al sindaco.



