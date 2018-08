Condividi | Red 15:43 Domani pomeriggio, il settore Ambiente del Comune di Sassari procederà all´abbattimento di un olmo pericoloso e per questo sarà necessario, dalle 14 alle 16 e comunque fino a conclusione delle operazioni, la chiusura al traffico della via Abbattimento albero in Corso Trinità



SASSARI – Domani, giovedì 30 agosto, il settore Ambiente del Comune di Sassari procederà all'abbattimento di un albero pericoloso in Corso Trinità e per questo sarà necessario, dalle 14 alle 16 e comunque fino a conclusione delle operazioni, la chiusura al traffico della via. Inoltre, sarà vietata la fermata nel tratto di Corso Trinità interessato all'abbattimento ed indicato dalla segnaletica.



In base all'ultima valutazione della stabilità e del rischio compiuta dai tecnici, l'albero, un olmo, rappresenta un pericolo per cose e persone e pertanto deve essere abbattuto immediatamente. L'attività si inserisce in un cronoprogramma dettato dagli esami compiuti sulle piante e dall'urgenza o meno di intervenire. Sono stati controllati circa trecento alberi su tutto il territorio.