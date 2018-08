Condividi | Red 14:31 Tornano venerdì mattina, gli ecovolontari del Comune di Sassari. I volontari, impegnati tutto l´anno nella campagna di comunicazione e sensibilizzazione ambientale, saranno nella spiaggia Bandiera blu per una nuova attività che coinvolgerà, come sempre, anche i bagnanti presenti Ecovolontari in azione a Porto Ferro



ALGHERO - Tornano venerdì 31 agosto, alle 9.30, a Porto Ferro, gli ecovolontari del Comune di Sassari. I volontari, impegnati tutto l'anno nella campagna di comunicazione e sensibilizzazione ambientale, saranno nella spiaggia Bandiera blu per una nuova attività che coinvolgerà, come sempre, anche i bagnanti presenti.



Nel gazebo all'ingresso del litorale, gli ecovolontari distribuiranno materiale informativo e posacenere da spiaggia e nell'arenile daranno vita ad una simbolica raccolta dei rifiuti abbandonati dagli incivili. Al termine dell'operazione, saranno contati i sacchi raccolti, che saranno poi portati via dai mezzi di Ambiente Italia.



La settimana scorsa, un'attività simile era stata organizzata a Porto Palmas, altra spiaggia sassarese Bandiera blu. Tanti i bagnanti che si sono uniti all'iniziativa, che hanno chiesto informazioni o accettato volentieri il posacenere. Quello a Porto Ferro è il quarto appuntamento della stagione organizzato nei litorali del Comune dagli ecovolontari. Commenti ALGHERO - Tornano venerdì 31 agosto, alle 9.30, a Porto Ferro, gli ecovolontari del Comune di Sassari. I volontari, impegnati tutto l'anno nella campagna di comunicazione e sensibilizzazione ambientale, saranno nella spiaggia Bandiera blu per una nuova attività che coinvolgerà, come sempre, anche i bagnanti presenti.Nel gazebo all'ingresso del litorale, gli ecovolontari distribuiranno materiale informativo e posacenere da spiaggia e nell'arenile daranno vita ad una simbolica raccolta dei rifiuti abbandonati dagli incivili. Al termine dell'operazione, saranno contati i sacchi raccolti, che saranno poi portati via dai mezzi di Ambiente Italia.La settimana scorsa, un'attività simile era stata organizzata a Porto Palmas, altra spiaggia sassarese Bandiera blu. Tanti i bagnanti che si sono uniti all'iniziativa, che hanno chiesto informazioni o accettato volentieri il posacenere. Quello a Porto Ferro è il quarto appuntamento della stagione organizzato nei litorali del Comune dagli ecovolontari.