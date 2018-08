Condividi | S.O. 12:25 Si rinsaldano i rapporti tra la città di Alghero e Barcellona, a dimostrazione di un legame che non si è mai interrotto. Folta delegazione Catalana questa sera in Municipio Alghero, c´è la Ministra Catalana



ALGHERO - Si rinsaldano i rapporti tra la città di Alghero e Barcellona, a dimostrazione di un legame che, nonostante la temporanea chiusura della sede istituzionale in seguito alle fibrillazioni tra Spagna e Catalogna, non si è mai interrotto. Serata istituzionale oggi (mercoledì) in Municipio, col Sindaco di Alghero che accompagnato dalla Giunta comunale riceverà la Ministra della Cultura della Generalitat, Laura Borràs (nella foto).



La delegazione catalana sarà composta anche del deputato al Parlamento della Catalogna Francesc de Dalmases, dal primo vicepresidente del Parlamento della Catalogna Josep Costa, e dal direttore dell'Institució de les Lletres Catalanes Joan Elies Adell. Con loro ci sarà anche il deputato responsabile degli Spazi naturali Diputació di Barcellona, Jesús Calderer, dal coordinatore d’ambito degli Spazi naturali della Diputació di Barcellona, Jordi Padrós, dal capo della Direzione territoriale occidentale della Rete dei Parchi naturali, Diputació de Barcelona, Xavier Roget, il sindaco, l'assessore comunale all'Ambiente ed il responsabile tecnico per la Cultura del Comune di Begues, Mercè Esteve, Joan Molina e Teresa Jardí.



