Libri: Casiraghi e Suelzu a Sennori

27/8/2018 Alghero nel thriller più letto d´Italia “Il patto dell’abate nero”, in testa alle classifiche di vendite in Italia, è ambientato in gran parte in città. L’evento è straordinario per le ricadute di conoscenza e di creazione di fascino che possono derivare alla città. Marcello Simoni è un autore da un milione e mezzo di lettori e non è nuovo a simili imprese