Avviso del Comune: in gestione 11 impianti sportivi

PORTO TORRES – Undici strutture sportive, di proprietà del Comune da valorizzare a carico del gestore. L'amministrazione comunale di Porto Torres ha pubblicato “l'avviso pubblico ed esplorativo per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi”. «Non si tratta di un bando – spiega il vice sindaco e assessore al Patrimonio Marcello Zirulia – ma di un'indagine esplorativa, il Comune vuole infatti verificare eventuali soggetti interessati a valorizzare il patrimonio comunale, in particolare per la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi per periodi variabili dai cinque ai venti anni in base al piano economico e finanziario, all'ammortamento degli investimenti e alle opere di miglioria o alle manutenzioni che saranno effettuate».



Le strutture oggetto dell'avviso esplorativo sono undici. Si tratta del palazzetto dello sport di piazza delle Regioni, dello stadio comunale (campo e pista di atletica), dei campi di calcio numero due e tre di viale delle Vigne e dei campi di calcio di via Brunelleschi, della palestra di boxe e del bocciodromo sempre in viale delle Vigne, del campo Occone e della palestra di boxe, entrambe in via Petronia e infine del campetto sintetico e del campo basket all'aperto di via Don Milani. La documentazione completa è disponibile sul sito internet del Comune, in home page e nella sezione 'Bandi di gara e appalti': si potrà partecipare inviando le proposte entro il 30 ottobre alle ore 12.



