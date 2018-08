Condividi | Mariangela Pala 21:12 Si chiama “A porte piccole” l’iniziativa offerta nelle due giornate di martedì 4 e giovedì 6 settembre dalle 17 alle 20 nei campi di calcetto di via Antonelli dalla società Sgs Turritana che, da oltre tre anni si allena in maniera esclusiva presso la struttura Sgs Turritana apre le porte di calcio ai più piccoli



PORTO TORRES - Non solo insegnamenti tecnici ma anche un’ottima occasione di socializzazione per i più piccoli. E’ la scuola calcio della Società giovanile sportiva Turritana che in collaborazione con il Cagliari football Academy propone due giornate di stage gratuito per i piccoli calciatori appartenenti alle categorie pulcini, micro e micro micro.



Si chiama “A porte piccole” l’iniziativa offerta nelle due giornate di martedì 4 e giovedì 6 settembre dalle 17 alle 20 nei campi di calcetto di via Antonelli dalla società Sgs Turritana che, da oltre tre anni si allena in maniera esclusiva presso la struttura. I futuri campioni nati negli anni compresi tra il 2008 e il 2013 potranno sfruttare l’opportunità di essere affiancati nelle prove dai mister Emanuele Riu, Euro Sibiriu e Orazio Prato, gli allenatori impegnati nelle attività di preparazione coordinate dal direttore tecnico Pier Paolo Montes e supportate da tutto lo staff tecnico.



La Sgs è affiliata con il Cagliari calcio per promuovere il progetto della Football Academy Cagliari a Porto Torres e nell’hinterland che consente attraverso un’attenta programmazione un graduale sviluppo del bambino in tutto il suo percorso calcistico. Commenti PORTO TORRES - Non solo insegnamenti tecnici ma anche un’ottima occasione di socializzazione per i più piccoli. E’ la scuola calcio della Società giovanile sportiva Turritana che in collaborazione con il Cagliari football Academy propone due giornate di stage gratuito per i piccoli calciatori appartenenti alle categorie pulcini, micro e micro micro.Si chiama “A porte piccole” l’iniziativa offerta nelle due giornate di martedì 4 e giovedì 6 settembre dalle 17 alle 20 nei campi di calcetto di via Antonelli dalla società Sgs Turritana che, da oltre tre anni si allena in maniera esclusiva presso la struttura. I futuri campioni nati negli anni compresi tra il 2008 e il 2013 potranno sfruttare l’opportunità di essere affiancati nelle prove dai mister Emanuele Riu, Euro Sibiriu e Orazio Prato, gli allenatori impegnati nelle attività di preparazione coordinate dal direttore tecnico Pier Paolo Montes e supportate da tutto lo staff tecnico.La Sgs è affiliata con il Cagliari calcio per promuovere il progetto della Football Academy Cagliari a Porto Torres e nell’hinterland che consente attraverso un’attenta programmazione un graduale sviluppo del bambino in tutto il suo percorso calcistico.