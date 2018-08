Condividi | Red 21:02 La macchina regionale ha oggi domato rapidamente le fiamme divampate in località Suergiu Mannu. Il Corpo forestale della Sardegna ha coordinato le operazioni ed inviato sul luogo un elicottero della flotta regionale decollato dalla base di Villasalto Rogo domato a Maracalagonis



MARACALAGONIS - La macchina regionale ha oggi (martedì) domato rapidamente le fiamme divampate in località Suergiu Mannu, nel territorio comunale di Maracalagonis. Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni ed inviato sul luogo un elicottero della flotta regionale decollato dalla base di Villasalto.



A terra sono intervenute le squadre della Forestale delle Stazioni di Sinnai e Castiadas, coadiuvate dal personale dell'Agenzia Forestas del cantiere di Castiadas e dai volontari di Protezione civile delle associazioni Nos e Paff di Quartu Sant'Elena, Corpo regionale volontari fuoco di Quartucciu e Masise di Sinnai. L'incendio ha percorso circa 5mila metri quadri di un mandorleto non più coltivato.