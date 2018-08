Condividi | Red 15:12 Nel piano “Spiagge sicure”, le Fiamme gialle del Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno effettuato ulteriori interventi per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale Contraffazione: merce sequestrata a Costa Rei



MURAVERA - Proseguendo le quotidiane attività di controllo del territorio inserite nel piano “Spiagge sicure”, le Fiamme gialle del Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno effettuato ulteriori interventi per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale. Sul litorale di Muravera, durante la perlustrazione di una pineta in località Costa Rei, le Fiamme gialle hanno trovato due borsoni abbandonati tra la vegetazione da venditori ambulanti, che si erano precedentemente allontanati alla vista degli uomini in divisa.



Al loro interno, i finanzieri hanno trovato numerosi articoli destinati alla vendita: da un lato, 166 capi di abbigliamento ed accessori riconducibili a noti brand di moda (tra cui calzature, polo, giubbotti ed occhiali) tutti finemente contraffatti, e dall’altro 462 articoli tra oggetti di bigiotteria, accessori per cellulari, borse e monili. La merce è stata sottoposta a sequestro. Commenti MURAVERA - Proseguendo le quotidiane attività di controllo del territorio inserite nel piano “Spiagge sicure”, le Fiamme gialle del Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno effettuato ulteriori interventi per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale. Sul litorale di Muravera, durante la perlustrazione di una pineta in località Costa Rei, le Fiamme gialle hanno trovato due borsoni abbandonati tra la vegetazione da venditori ambulanti, che si erano precedentemente allontanati alla vista degli uomini in divisa.Al loro interno, i finanzieri hanno trovato numerosi articoli destinati alla vendita: da un lato, 166 capi di abbigliamento ed accessori riconducibili a noti brand di moda (tra cui calzature, polo, giubbotti ed occhiali) tutti finemente contraffatti, e dall’altro 462 articoli tra oggetti di bigiotteria, accessori per cellulari, borse e monili. La merce è stata sottoposta a sequestro.