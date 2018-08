Condividi | C.S. 12:15 Parcheggio selvaggio in Riviera del Corallo. Così un grosso fuoristrada, modello americano, ha ben pensato di lasciare il mezzo con due ruote sul marciapiede della via Garibaldi. Intervento dei Vigili Fuoristrada si arrampica sul lungomare di Alghero



ALGHERO - Fuoristrada "arrampicato" sul marciapiede del Lungomare Barcellona ad Alghero, proprio di fronte al porto turistico, in uno dei luoghi più trafficati della città, dove spesso e volentieri sostano decine di macchine in divieto permanente. La manovra azzardata però non è passata inosservata agli agenti di Polizia locale in servizio in Riviera del Corallo. Non è difficile in questo periodo assistere ai più bizzarri parcheggi, anche a causa della cronica carenza di stalli. Così questa mattina (martedì) un grosso fuoristrada, modello americano, ha ben pensato di lasciare il mezzo con due ruote sul marciapiede della via Garibaldi (nella foto il parcheggio selvaggio sanzionato dai vigili).