Riaprirà nel prossimo autunno la sede di rappresentanza ad Alghero, Bellizzi: Alghero è una priorità nel restabliment delle delegazioni all'estero della Generalitat de Catalunya «Restabliment, Alghero una priorità»



ALGHERO - «Alghero è una priorità nel restabliment delle delegazioni all’estero della Generalitat de Catalunya». Riaprirà nel prossimo autunno la sede di rappresentanza ad Alghero. Ieri l’incontro a palazzo civico di via Columbano nel corso del quale al sindaco Mario Bruno e alla Giunta la notizia è stata confermata direttamente dai vertici del dipartimento Esteri della Generalitat: Natàlia Mas, segretaria degli affari esteri e per l’Unione Europea, Marta Garsaball direttrice dei servizi del dipartimento di affari esteri e Luca Bellizzi, delegato della Generalitat de Catalunya in Italia.



All’incontro erano presenti parte il vicesindaco Gabriella Esposito e gli Assessori Angela Cavazzutti, Alessandro Balzani, Gavino Tanchis, Raniero Selva. La città di Alghero si è adoperata, nel novembre 2017, con atti ufficiali, con iniziative di associazioni e di singoli cittadini, nonché con mobilitazioni, affinché la chiusura della sede venisse scongiurata.



«Con grande piacere riprendiamo un rapporto che di fatto non si è mai interrotto ma ora si ricostituisce anche materialmente con la presenza della Generalitat» ha detto Mario Bruno ai rappresentanti catalani. «Oltre ai rapporti che abbiamo intensificato in questi anni c'è il grande lavoro compiuto dalle associazioni e dal mondo imprenditoriale che pone le basi per lo sviluppo economico che deve affiancare le relazioni culturali con la Catalogna».