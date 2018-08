Condividi | M.V. 10:05 C´è la conferma. Riapre nel prossimo autunno la sede diplomatica della Generalitat de Catalunya ad Alghero. Lunedì sera l’incontro tra il sindaco di Alghero, Mario Bruno, e il responsabile per l’Italia del governo Catalano, Luca Bellizzi Riapre la Generalitat ad Alghero



ALGHERO - La notizia era nell'aria da diversi mesi ma adesso c'è la conferma. Riapre nel prossimo autunno la sede diplomatica della Generalitat de Catalunya ad Alghero. Il quartier generale sarà sempre nell'ufficio comunale di via Columbano, ma il responsabile non sarà più Joan Adell, da qualche mese direttore dell'Institució de les Lletres Catalanes.



Lunedì sera la conferma nell’incontro tra il sindaco di Alghero, Mario Bruno, e il responsabile per l’Italia del governo Catalano, Luca Bellizzi (riconfermato nell'incarico), presente nel palazzo comunale di via Columbano insieme con le dirigenti della Generalitat per le politiche estere e per l’Unione Europea. La sede algherese era stata chiusa nel novembre del 2017 insieme a tutte le sedi di rappresentanza del mondo, in seguito alle contrapposizioni tra Governo Catalano e Madrid [



Era stata disposta la rimozione del direttore della delegazione a Bruxelles, Amadeu Altafaj, così come quello a Madrid, Ferran Mascarell e quello in Italia, Luca Bellizzi, alle cui dipendenze lavorava l'uffici de l'Alguer col l'allora rappresentante Joan Adell. La chiusura della delegazione non aveva però interrotto le relazioni, sempre molto fitte tra Alghero e Barcellona, col sindaco che aveva interessato i Governi di Madrid e di Roma per rappresentare i forti legami esistenti tra i paesi catalani e la città sarda di Alghero [ Commenti ALGHERO - La notizia era nell'aria da diversi mesi ma adesso c'è la conferma. Riapre nel prossimo autunno la sede diplomatica della Generalitat de Catalunya ad Alghero. Il quartier generale sarà sempre nell'ufficio comunale di via Columbano, ma il responsabile non sarà più Joan Adell, da qualche mese direttore dell'Institució de les Lletres Catalanes.Lunedì sera la conferma nell’incontro tra il sindaco di Alghero, Mario Bruno, e il responsabile per l’Italia del governo Catalano, Luca Bellizzi (riconfermato nell'incarico), presente nel palazzo comunale di via Columbano insieme con le dirigenti della Generalitat per le politiche estere e per l’Unione Europea. La sede algherese era stata chiusa nel novembre del 2017 insieme a tutte le sedi di rappresentanza del mondo, in seguito alle contrapposizioni tra Governo Catalano e Madrid [ LEGGI ].Era stata disposta la rimozione del direttore della delegazione a Bruxelles, Amadeu Altafaj, così come quello a Madrid, Ferran Mascarell e quello in Italia, Luca Bellizzi, alle cui dipendenze lavorava l'uffici de l'Alguer col l'allora rappresentante Joan Adell. La chiusura della delegazione non aveva però interrotto le relazioni, sempre molto fitte tra Alghero e Barcellona, col sindaco che aveva interessato i Governi di Madrid e di Roma per rappresentare i forti legami esistenti tra i paesi catalani e la città sarda di Alghero [ LEGGI ].