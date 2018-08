Condividi | M.P. 8:42 Domenica pomeriggio intorno alle 17 una Fiat Panda si è scontrata con una Fiat Punto tra via Balai e via Ettore Sacchi a Porto Torres. Si tratta dell'ennesimo scontro Via Sacchi: incrocio maledetto, ennesimo scontro tra auto



PORTO TORRES - Non c’è pace all’incrocio tra via Balai e via Ettore Sacchi. Domenica pomeriggio intorno alle 17 una Fiat Panda si è scontrata con una Fiat Punto.



All’origine una mancata precedenza della Panda che con due coniugi a bordo si dirigeva verso il porto per l’imbarco non rispettando lo stop di via Balai. Inevitabile l’impatto con la Punto che percorreva via Ettore Sacchi per dirigersi verso via Mare. Nessuno degli occupanti ha riportato gravi conseguenze e le auto non hanno subito gravi danni.



Sul posto una pattuglia della Polizia locale per stabilire responsabilità e dinamica del sinistro. L'impatto di domenica allunga la lista dei numerosi sinistri su quell'incrocio - tre incidenti in soli 10 giorni – riaccendendo i riflettori su un crocevia che da sempre è al centro della cronache per feriti e lamiere accartocciate. I residenti che ormai convivono con l'incubo degli scontri tra auto chiedono all'amministrazione comunale di intervenire con delle misure di sicurezza adeguate.