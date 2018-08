Condividi | Red 9:06 Domani sera, nella Sala Conferenze del Museo Archeologico, a cura della Libreria Cyrano, avrà luogo la presentazione del volume di Francesco Carta (Carlo Delfino editore) Ad Alghero, l´Archelogia disegnata di Carta



ALGHERO – Domani, martedì 28 agosto, alle 18.30, nella Sala Conferenze del Museo Archeologico di Alghero, a cura della Libreria Cyrano, avrà luogo la presentazione del volume di Francesco Carta, “Archeologia disegnata” (Carlo Delfino editore). Con l'autore, dialogherà Aldo Sari.



Archeologia disegnata è un libro originale, che affronta il tema del disegno archeologico, uno strumento indispensabile alla conoscenza, allo studio ed alla divulgazione del patrimonio di testimonianze antiche così diffuso sul territorio dell’Isola. Attraverso il disegno, l’autore restituisce un manuale agile ed un’antologia ricca di contenuti, che si distingue per una veste grafica insolita ed accattivante.



Carta, nato a Giave nel 1942, allievo di Stanis Dessy e di Vico Mossa, è diplomato nell'Istituto statale d'Arte per la Sardegna. Ha insegnato materie artistiche nelle scuole della provincia, ha collaborato con la Soprintendenza archeologica per le province di Sassari e Nuoro. Docente di “Teoria e pratica del disegno archeologico” nella Facoltà di Magistero dell'Università degli studi di Sassari nel periodo 1988-1990, i suoi disegni sono presenti in numerose pubblicazioni firmate da rinomati studiosi: Giovanni Lilliu, Ercole Contu, Alberto Moravetti, Francesco Nicosia e molti altri.



