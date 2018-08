Condividi | Red 22:09 Domani sera, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, la Delegazione di Alghero dell’Institut d’estudis catalans, in collaborazione con il Comune di Alghero e con la Fondazione Alghero, presenterà alla cittadinanza il progetto PinoPiras.it Si alza il sipario sul progetto Pino Piras



ALGHERO – Domani, martedì 28 agosto, alle 18, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, la Delegazione di Alghero dell’Institut d’estudis catalans, in collaborazione con il Comune di Alghero e con la Fondazione Alghero, presenterà alla cittadinanza il progetto PinoPiras.it. Con questo progetto, l'Iec vuole mettere a disposizione degli studiosi ed appassionati la produzione canora in algherese del cantautore algherese Pino Piras, edita ed inedita, attraverso un archivio digitale ad accesso libero.



Alla presentazione, parteciperanno il sindaco di Alghero Mario Bruno ed i membri dell’Institut d’Estudis Catalans Antoni Torre e Francesc Ballone. La serata prevede alcune letture a cura di Patrizia Nieddu.



Nella foto: Pino Piras Commenti ALGHERO – Domani, martedì 28 agosto, alle 18, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, la Delegazione di Alghero dell’Institut d’estudis catalans, in collaborazione con il Comune di Alghero e con la Fondazione Alghero, presenterà alla cittadinanza il progetto PinoPiras.it. Con questo progetto, l'Iec vuole mettere a disposizione degli studiosi ed appassionati la produzione canora in algherese del cantautore algherese Pino Piras, edita ed inedita, attraverso un archivio digitale ad accesso libero.Alla presentazione, parteciperanno il sindaco di Alghero Mario Bruno ed i membri dell’Institut d’Estudis Catalans Antoni Torre e Francesc Ballone. La serata prevede alcune letture a cura di Patrizia Nieddu.Nella foto: Pino Piras