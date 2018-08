Condividi | M.P. 16:52 Sono in pagamento due ulteriori mensilità a favore degli utenti che si avvalgono della Legge 20 per le terapie delle patologie psichiatriche Porto Torres: in pagamento due mensilità Legge 20



PORTO TORRES - Sono in pagamento due ulteriori mensilità a favore degli utenti che si avvalgono della Legge 20 per le terapie delle patologie psichiatriche.I sussidi possono essere ritirati da oggi pomeriggio presso la Tesoreria comunale, mentre saranno accreditati tra domani e dopodomani alle utenze titolari di conto corrente.