Pensieri e Parole chiude con il premio a Virzì



PORTO TORRES - Neppure il maestrale ha fermato il festival “Pensieri e Parole. Libri e Film all'Asinara” che si è concluso ieri sera dopo una tre giorni intensa di eventi e colpi di scena. Tra i momenti più attesi il premio “Isole del cinema” alla sua prima edizione che è andato a Paolo Virzì per la sceneggiatura di “Ella & John” il primo film "americano" del regista di “Ovosodo”, “La prima cosa bella”, “La pazza gioia”, “Ferie d'agosto”. Il film è girato "on the road" in USA ed è interpretato da due grandi attori: Hellen Mirren (Ella) Oscar per “The Queen” e Donald Sutherland (John Spencer) Oscar alla carriera attore poliedrico (Cruna dell'ago, Space Cowboys, Ritorno a Could Mountain, Hunger games).



Virzi è salito sul palco, allestito a Cala Reale e sferzato dalle raffiche di vento, avvolto in una coperta bianca trasformando la sua premiazione in un divertente talk show . Il regista, noto per la verve comica, ha parlato della suo film e della sua esperienza all'Asinara insieme al direttore artistico del festival Sante Maurizi e al regista Gianfranco Cabiddu che sull'isola ha girato “La stoffa dei sogni”.



«Ringrazio gli organizzatori per avermi dato l'occasione di conoscere l'Asinara quest'isola bellissima -ha dichiarato Virzì- e ritirare un premio di cui sono molto orgoglioso. La prima sensazione che ho avuto è stata di conoscere già questo luogo, di aver già vissuto qui magari in una vita precedente. Anche una ricciola che ho incontrato stamattina facendo snorkeling mi ha guardato come per dire ma ci siamo già conosciuti?» Parlando del suo nuovo film che sarà prossimamente nelle sale ha poi dichiarato «Abbiamo girato le scene in inverno ma la storia è ambientata in luglio per cui ho chiesto gli attori di vestirsi estivi e patire il freddo, insomma un po' quello che avete fatto voi oggi con me».



Nella due giorni all'Asinara c'è stato, in questa edizione, anche qualche cambio di programma perché nell'isola-parco è ancora la natura a dettare legge e se il vento decide di soffiare forte ( circa 20 nodi di media nelle due giornate) diventa impossibile anche piazzare lo schermo dove proiettare i film. Così a Cala Reale gli incontri con gli artisti si sono svolti regolarmente ma le proiezioni, causa maestrale, sono purtroppo saltate. Come alternativa alla visione delle pellicole in cartellone il pubblico è stato invitato ad una cena in barca, con menù a base di pesce fresco e vino bianco, che si è svolta sulla motonave Gwaihir che ha poi riportato artisti e spettatori a Porto Torres. L'imprevedibile, dopotutto, è anche il punto di forza del festival “Pensieri e parole” che ha il merito di portare sull'isola i grandi protagonisti della letteratura e del cinema creando un contatto diretto e informale tra registi, attori, scrittori e pubblico.



Applausi per il concerto di apertura di domenica “Tutti giù per terra” che ha visto sul palco i Ciurma Anemica (Daniela Cossiga e Salvatore Delogu). Il duo, che ricava il suo nome dalla poesia/canzone “Il Galeone” del partigiano, anarchico, poeta e scrittore carrarese Belgrado Pedrini, ha proposto brani su tema ambientale tratti dalla tradizione popolare sfiorando temi quali le partenze, le guerre, gli addii le Rivoluzioni, le sconfitte, gli eroi.



