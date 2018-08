Condividi | Red 16:24 Gli uomini della Guardia di finanza di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno sequestrato quarantuno articoli di abbigliamento contraffatti. Denunciato un uomo per l’impiego della sua figlia 14enne in attività lavorativa Merce contraffatta; sequestro a Villasimius



VILLASIMIUS - Nel corso delle attività di controllo del territorio, inserite nel piano “spiagge sicure”, le Fiamme gialle del Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari e della Tenenza di Muravera hanno eseguito un intervento volto al contrasto della contraffazione. Sul litorale di Villasimius, durante una perlustrazione della pineta in località Campulongu, i finanzieri hanno trovato due bustoni di plastica abbandonati da venditori ambulanti, che si erano precedentemente allontanati alla vista degli uomini in divisa.



Al loro interno, i finanzieri hanno trovato quarantuno capi di abbigliamento tra scarpe, polo, camicie e jeans: tutti prodotti finemente contraffatti e riconducibili a noti brand di moda. La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.



Nella stessa località, i militari hanno individuato una 14enne impiegata in attività di vendita in una bancarella. Suo padre, titolare dell'attività di commercio, è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria per violazione delle norme in materia di lavoro minorile.