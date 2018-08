Condividi | Red 15:06 L’associazione culturale, con il patrocinio del Comune, presenta progetto e mostra della fotografa Daniela Cermelli, e lancia un messaggio forte di rinascita alla vita ed alla propria femminilità Donne+donne, storie di rinascita a Castelsardo



CASTELSARDO - L’associazione culturale “Donne+donne”, con il patrocinio del Comune di Castelsardo, presenta progetto e mostra della fotografa Daniela Cermelli, L'inaugurazione è prevista per venerdì 31 agosto, alle 19, nella Sala X del Castello dei Doria. Nel corso dell’evento, verrà presentata la nascita del gruppo “Gli amici di Anna”, che “Donne+donne” terranno a battesimo. La mostra sarà visitabile fino a domenica 9 settembre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21.



Il progetto “Donne+donne, storie di rinascita” nasce nell’agosto 2016 e va in mostra per la prima volta a Sassari, a Palazzo di città, ad ottobre, con proroga fino a novembre. Inoltre, il progetto ha voluto essere cassa di risonanza a sostegno della Breast unit di Sassari e, sostegno per tutte le donne che affrontano un percorso tanto difficile. Diciotto donne, di età compresa dai trenta ai sessantadue anni, hanno posato mostrando le cicatrici fisiche, hanno affrontato le riprese con la consapevolezza che da loro sarebbe arrivato il giusto messaggio.



Riconosciutogli valore divulgativo ed informativo diventa mostra itinerante, con esposizioni in varie località della Sardegna, ad Olmedo, ad Ozieri (evento principale del "Marzo delle donne"), ad Alghero (con una significativa esposizione alla Torre San Giovanni) ed a Cagliari (con esposizione alla Mediateca del Mediterraneo. Ogni tappa ha visto un nutrito numero di visitatori. Inoltre, è stata scelta come visita didattica da diversi istituti scolastici. Dopo la presentazione ufficiale dell'Associazione culturale Donne+donne, tenutasi a Sassari all'interno della Biblioteca universitaria, il progetto giunge a Castelsardo con l'intento di portare lo stesso forte messaggio di positività e speranza di sempre.