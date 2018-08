Condividi | M.P. 13:46 Domani, sempre alle 21, ad ospitare la seconda serata del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa” sarà, a Porto Torres, la Basilica di San Gavino Voci d´Europa: concerti a Castelsardo e a Porto Torres



PORTO TORRES - Proseguono gli appuntamenti con la XXXV edizione del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche "Voci d'Europa".

Dopo l’anteprima di sabato 25 agosto a Porto Torres con il Terre del Ritorno Tour di Ambra Pintore, questa sera alle 21 la Cattedrale di Sant’Antonio, a Castelsardo, ospiterà la prima serata della manifestazione, che vedrà protagonista L'ensemble vocale KOR di Cagliari, quintetto vocale formato da cinque musicisti sardi, cantanti professionisti. Il gruppo ha al suo attivo numerosi spettacoli musicali di varia estrazione, con stili che esaltano la duttilità della voce e la ricchezza della polifonia vocale.



Domani, sempre alle 21, ad ospitare la seconda serata del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa” sarà, a Porto Torres, la Basilica di San Gavino. La stessa formazione corale proveniente da Cagliari proporrà un programma polifonico caratterizzato da arrangiamenti originali ad opera degli stessi esecutori, che ripercorre vari stili musicali di diverse epoche e che mette in luce le molteplici potenzialità della voce e della scrittura musicale vocale moderna.



Porto Torres ha visto in questi anni di Festival la partecipazione dei più importanti complessi corali di tutta Europa, ha conosciuto Maestri di fama internazionale e ha vissuto momenti di condivisione e di musica di inestimabile valore. Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, nasce nel 1979 per celebrare i venti anni di attività del Coro Polifonico Turritano (direttore M° Laura Lambroni), tutt'ora organizzatore dell'evento.



