Porto Cervo: Fanfara dei Carabinieri in concerto

PORTO CERVO – Questa sera (lunedì), alle 20.30, in occasione dei festeggiamenti per celebrare i cinquant'anni dalla fondazione della Parrocchia ecumenica “Stella Maris” di Porto Cervo, grazie ad un’idea del parroco Raimondo Satta, nella Piazzetta di Porto Cervo si terrà il concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma. La Fanfara interpreterà le musiche di un programma studiato per l’occasione in corrispondenza del tramonto, nel corso di un concerto aperto a tutti, mentre domani, martedì 27 agosto, sempre per tutta la popolazione, suonerà durante le fasi della messa per celebrare la Santa e durante i movimenti della Stella Maris per la processione che, come di consueto, si terrà in mare nelle acque antistanti Porto Cervo.



