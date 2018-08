Condividi | M.P. 22:25 Lavori programmati per lunedì 27 agosto dalle 8.30 alle 17. Sospensione erogazione nelle vie Kennedy, Pacinotti, Galvani e Nervi Porto Torres, Abbanoa: riparazioni in via Kennedy



PORTO TORRES - Lavori programmati per lunedì 27 agosto dalle 8.30 alle 17. Sospensione erogazione nelle vie Kennedy, Pacinotti, Galvani e Nervi. Lunedì 27 agosto 2018 le squadre di Abbanoa effettueranno un intervento di manutenzione programmata sulla condotta di via Kennedy a Porto Torres.



Nel dettaglio, sarà eliminata una dispersione che sta causando cali di pressione nella rete idrica. Durante i lavori, tra le 8.30 e le 17, sarà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Kennedy, Pacinotti, Galvani e Nervi.



Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.