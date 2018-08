Condividi | Red 21:07 Si chiude sul 93-74 per il Team China la penultima amichevole della tournée in Oriente della compagine cagliaritana, impegnata nel Torneo internazionale di Weng’an Dinamo academy ko in Cina



CAGLIARI - Si chiude sul 93-74 per il Team China la penultima amichevole della tournée in Oriente della Dinamo Cagliari academy, impegnata nel Torneo internazionale di Weng’an. Paolini sceglie Bucarelli, Picarelli, Floridia, Ebeling ed Matrone nel quintetto iniziale.



Il primo quarto si apre con una tripla di Ebeling su assist di Bucarelli, ma la rappresentativa cinese entra subito in partita e firma un parziale di 7-0. Matrone si alza dai 6.75, Paolini sperimenta e prova la difesa a zona, i tiratori cinesi non sbagliano ed è 16-6 per i padroni di casa dopo 5’. La panchina cagliaritana chiama il minuto, la Cina resta in controllo trovando con continuità il canestro da oltre l’arco, mentre l’Academy fa fatica a prendere confidenza con il canestro avversario: al 10’ è 32-13. Ebeling prova a tenere in vita l’Academy: due triple ed un gioco da 2+1 accorciano il distacco a 14lunghezze a metà secondo quarto. I cinesi però firmano un importante contro parziale e scrivono il +18 che chiude il primo tempo sul 57-36.



Al rientro dall'intervallo lungo, l’Academy cerca di riscattarsi dopo i primi 20’ di gioco. Il duo EbelingMatrone prova a fare la voce grossa sotto canestro, la Cina continua a segnare da tre con continuità e non lascia speranze ai rossoblu: la terza frazione finisce 74-60 con Tatu a quota 22 ed AirNando a quota 18 punti. Nel quarto quarto, i ragazzi di Paolini accorciano le distanze fino al -6, ma non fanno l’ultimo step, il quinto fallo di Ebeling e le rotazioni più lunghe del team cinese fanno volare i padroni di casa che sigillano il risultato finale sul 93-74. Oggi (domenica), ultima amichevole della tournée contro il team tedesco. Commenti CAGLIARI - Si chiude sul 93-74 per il Team China la penultima amichevole della tournée in Oriente della Dinamo Cagliari academy, impegnata nel Torneo internazionale di Weng’an. Paolini sceglie Bucarelli, Picarelli, Floridia, Ebeling ed Matrone nel quintetto iniziale.Il primo quarto si apre con una tripla di Ebeling su assist di Bucarelli, ma la rappresentativa cinese entra subito in partita e firma un parziale di 7-0. Matrone si alza dai 6.75, Paolini sperimenta e prova la difesa a zona, i tiratori cinesi non sbagliano ed è 16-6 per i padroni di casa dopo 5’. La panchina cagliaritana chiama il minuto, la Cina resta in controllo trovando con continuità il canestro da oltre l’arco, mentre l’Academy fa fatica a prendere confidenza con il canestro avversario: al 10’ è 32-13. Ebeling prova a tenere in vita l’Academy: due triple ed un gioco da 2+1 accorciano il distacco a 14lunghezze a metà secondo quarto. I cinesi però firmano un importante contro parziale e scrivono il +18 che chiude il primo tempo sul 57-36.Al rientro dall'intervallo lungo, l’Academy cerca di riscattarsi dopo i primi 20’ di gioco. Il duo EbelingMatrone prova a fare la voce grossa sotto canestro, la Cina continua a segnare da tre con continuità e non lascia speranze ai rossoblu: la terza frazione finisce 74-60 con Tatu a quota 22 ed AirNando a quota 18 punti. Nel quarto quarto, i ragazzi di Paolini accorciano le distanze fino al -6, ma non fanno l’ultimo step, il quinto fallo di Ebeling e le rotazioni più lunghe del team cinese fanno volare i padroni di casa che sigillano il risultato finale sul 93-74. Oggi (domenica), ultima amichevole della tournée contro il team tedesco.