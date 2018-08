Condividi | Red 20:28 Confermato l’allenatore Fabio Cossu, che sarà affiancato da Tonio Palomba e Gianni Urgias, con la novità Sandro Olivieri allenatore dei portieri, la società giallorossa sta rinforzando la rosa Futsal Alghero ai nastri di partenza



ALGHERO - La Futsal Alghero è pronta per la prossima stagione. Confermato l’allenatore Fabio Cossu, che sarà affiancato da Tonio Palomba e Gianni Urgias, con la novità Sandro Olivieri allenatore dei portieri, la società giallorossa sta rinforzando la rosa. Allo zoccolo duro della passata stagione, si sono aggiunti diversi giocatori.



Tra i portieri, c’è la new entry Vincenzo Iacomino. Quindi Emiliano Arru, Emanuele Bentivegna, Gabriele Sarritzu e Gigi Serra, che già nei mesi scorsi si erano allenati con la squadra e ora faranno parte della rosa a disposizione di mister Cossu. Alcuni nuovi giocatori, cercati anche da altre squadre del territorio, hanno deciso di sposare il progetto giallorosso: si tratta di Alessio Becca (classe 1991, ex Maristella), Carlo Cano (1989, ex Alghero e Fertilia), Gianluca Idili (1992, ex Alghero e Treselighes) e Stefano Melone (199494, ex Alghero e Treselighes).



Tutti e quattro, pur essendo giovani, hanno alle spalle diversi anni di calcio giocato e per alcuni di loro si tratta della prima esperienza di calcio a 5. «Prosegue la nostra campagna di rafforzamento della squadra - fa sapere il vicepresidente della Futsal Alghero Francesco Rattu - stiamo puntando soprattutto su ragazzi algheresi che abbiano voglia di rimettersi in gioco e che hanno sposato in pieno il nostro progetto».



Nella foto: Gianluca Idili Commenti ALGHERO - La Futsal Alghero è pronta per la prossima stagione. Confermato l’allenatore Fabio Cossu, che sarà affiancato da Tonio Palomba e Gianni Urgias, con la novità Sandro Olivieri allenatore dei portieri, la società giallorossa sta rinforzando la rosa. Allo zoccolo duro della passata stagione, si sono aggiunti diversi giocatori.Tra i portieri, c’è la new entry Vincenzo Iacomino. Quindi Emiliano Arru, Emanuele Bentivegna, Gabriele Sarritzu e Gigi Serra, che già nei mesi scorsi si erano allenati con la squadra e ora faranno parte della rosa a disposizione di mister Cossu. Alcuni nuovi giocatori, cercati anche da altre squadre del territorio, hanno deciso di sposare il progetto giallorosso: si tratta di Alessio Becca (classe 1991, ex Maristella), Carlo Cano (1989, ex Alghero e Fertilia), Gianluca Idili (1992, ex Alghero e Treselighes) e Stefano Melone (199494, ex Alghero e Treselighes).Tutti e quattro, pur essendo giovani, hanno alle spalle diversi anni di calcio giocato e per alcuni di loro si tratta della prima esperienza di calcio a 5. «Prosegue la nostra campagna di rafforzamento della squadra - fa sapere il vicepresidente della Futsal Alghero Francesco Rattu - stiamo puntando soprattutto su ragazzi algheresi che abbiano voglia di rimettersi in gioco e che hanno sposato in pieno il nostro progetto».Nella foto: Gianluca Idili