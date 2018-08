Condividi | Red 16:08 Dopo il ko di Empoli all´esordio, domani sera i rossoblu ospiteranno il Sassuolo sul manto erboso della Sardegna Arena, alla ricerca dei primi punti stagionali. Previsto l´esordio dell´ex Liverpool Ragnar Klavan Serie A: debutto casalingo per il Cagliari



CAGLIARI - Debutto casalingo in serie A per il Cagliari. Dopo il ko di Empoli all'esordio, domani, domenica 26 agosto, alle 20.30, i rossoblu ospiteranno il Sassuolo sul manto erboso della Sardegna Arena, alla ricerca dei primi punti stagionali. Previsto l'esordio dell'ex Liverpool Ragnar Klavan. Dirigerà l'incontro il signor Pairetto da Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Tolfo. Il quarto uomo sarà Giua, mentre al Var ci saranno Pasqua e Ranghetti.



Rolando Maran, privo della squalificato Joao Pedro e degli infortunati Ceppitelli, Pisacane e Rafael, dovrebbe schierare Cragno tra i pali; Faragò (favorito su Srna) e Lykogiannis (preferito a Pajac) difensori esterni, con Romagna e Klavan (o Pisacane) coppia centrale; centrocampo con Cigarini tra Castro e Barella; Ionita alle spalle di Diego Farias (in ballottaggio con Sau) e Pavoletti. In panchina anche Aresti, Andreolli, Dessena, Bradaric, Padoin e Cerri.



Mister De Zerbi deve fare a meno dell'infortunato Peluso, Lemos è in dubbio, e disegnerà quindi un 4-3-3 con Consigli in porta, Lirola, Magnani, Ferrari e Rogerio in difesa; Sensi (favorito su Locatelli e Bourabia), Magnanelli e Duncan a centrocampo; Berardi, Boateng e Di Francesco (preferito a Boga) in attacco. In panchina anche Pegolo, Sernicola, Marlon, Dell'Orco, Adjapong, Djuricic, Matri, Odgaard, Babacar e Brignola.



