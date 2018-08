Condividi | Mariangela Pala 8:05 Si è schiantata contro un semirimorchio in sosta mentre dal porto si dirigeva nel centro della città Panda contro semirimorchio: ragazza ferita



PORTO TORRES - Si è schiantata contro un semirimorchio in sosta mentre dal porto si dirigeva nel centro della città. Una ragazza 19enne di Porto Torres è rimasta lievemente ferita quando ieri mattina poco dopo le 6 percorrendo la strada nella banchina Alti fondali ha invaso la corsia opposta finendo contro un semirimorchio parcheggiato al lato della carreggiata.



Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori del 118, gli uomini della Capitaneria e dei carabinieri. Per fortuna nessuna conseguenza grave per la ragazza che per un attimo se l'è vista brutta: la manichetta d'acciaio dei silos contenente cemento, nello scontro si è infilata nel parabrezza finendo all'interno dell'abitacolo e sfiorando la conducente. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare la manichetta per consentire alla ragazza di uscire dalla sua auto e ricevere i primi soccorsi. Solo tanta paura per la 19enne che è stata trasportata al pronto soccorso di Sassari per accertamenti.