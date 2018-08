Condividi | Red 12:13 Grande successo per l’appuntamento de “I monumenti incontrano la lettura” con “La cercatrice di corallo”. La prossima tappa della rassegna di CoolTour Gallura sarà il laboratorio di scrittura creativa, in programma da giovedì 6 a sabato 8 settembre, a Vignola, con Flavio Soriga Vanessa Roggeri entusiasma il pubblico



SANTA TERESA DI GALLURA - “La cercatrice di corallo” ha trovato il suo luogo eletto. Un grande successo di pubblico, un’atmosfera unica ed il solito clima familiare hanno accolto la presentazione del libro di Vanessa Roggeri. La tappa de “I monumenti incontrano la lettura”, rassegna letteraria organizzata dalla cooperativa tutta al femminile CoolTour Gallura, lunedì ha trovato ospitalità nella Torre di Longonsardo, dove l’autrice ha presentato il suo ultimo romanzo, edito da Rizzoli. Ai piedi della Torre, accanto alla Madonna del mare, in una quinta naturale e suggestiva, la scrittrice cagliaritana ha raccontato le storie di una Sardegna antica, magica e misteriosa, ascoltate fin da piccola: frammenti di vita che l’hanno segnata profondamente, facendole nascere il gusto per la narrazione ed il desiderio di mantenere vivo il sottile filo che ci unisce ad un passato perduto.



L’autrice ha dialogato con il pubblico, rapito da una narrazione semplice e fluida, incantato da un’atmosfera unica. Durante la chiacchierata, introdotta dall’omaggio fatto alla Roggeri di dolci tipici sardi preparati da una sua ammiratrice, ci sono stati momenti di riflessione ed anche parentesi divertenti, come quando una spettatrice ha intonato una canzone dedicata alla scrittrice. Due ore che sono filate via in un attimo, davanti alle storie di Achille e Regina, che si incontrano per la prima volta nell’estate del 1919, davanti alle acque spumeggianti di una Sardegna magica. Un appuntamento atteso, che è arrivato a distanza di qualche giorno da un altro evento, quello dell’11 agosto, quando Raul Moretti, sempre nello della Torre di Longonsardo, aveva ammaliato il pubblico presente con un concerto d'arpa al tramonto sulla terrazza della Torre.



Il prossimo appuntamento sarà con il laboratorio di scrittura creativa, ospitato a Vignola dal Comune di Aglientu. In questo modo, la rassegna conferma la propria natura itinerante, che quest’anno l’ha portata a toccare cinque Comuni della Gallura: Santa Teresa di Gallura, Aggius, Aglientu, Trinità d’Agultu ed Olbia. «Uno dei nostri obiettivi è quello di creare una rete tra i paesi galluresi legata alla cultura, in questo senso siamo particolarmente felici di aver aggiunto quest’anno Trinità d’Agultu tra i luoghi dei nostri appuntamenti artistici e letterari ed ora consolidato la collaborazione con il Comune di Aglientu – spiega Stefania Simula, della CoolTour Gallura - La rassegna, iniziata proprio ad Aglientu con il laboratorio di fumetti per bambini, proseguirà a settembre con i laboratori di scrittura creativa per gli adulti. L’ingresso di nuovi Comuni dimostra il cresciuto interesse per gli scrittori e i temi proposti nella rassegna letteraria. Puntiamo anche sul coinvolgimento delle scuole per far conoscere ai bambini il nostro territorio».



Chiusura della rassegna giovedì 13 settembre, all’Archivio Mario Cervo di Olbia, con i Tr3lussa. Sarà quindi ancora una volta Flavio Soriga, scrittore sardo tra i più conosciuti, il protagonista del laboratorio di scrittura creativa. L’evento sarà itinerante ed inizierà giovedì 6 settembre, a Santa Teresa, nel sito archeologico Lu Brandali. Venerdì 7 e sabato 8, invece, l’appuntamento si sposterà a Vignola Mare, nel Comune di Aglientu, all’interno del “Camping Saragosa” con vista sulla Torre spagnola. Il laboratorio si svolgerà su prenotazione ed a pagamento. Per le prenotazioni, si deve telefonare al numero 392/0547979.



Nella foto: Vanessa Roggeri Commenti SANTA TERESA DI GALLURA - “La cercatrice di corallo” ha trovato il suo luogo eletto. Un grande successo di pubblico, un’atmosfera unica ed il solito clima familiare hanno accolto la presentazione del libro di Vanessa Roggeri. La tappa de “I monumenti incontrano la lettura”, rassegna letteraria organizzata dalla cooperativa tutta al femminile CoolTour Gallura, lunedì ha trovato ospitalità nella Torre di Longonsardo, dove l’autrice ha presentato il suo ultimo romanzo, edito da Rizzoli. Ai piedi della Torre, accanto alla Madonna del mare, in una quinta naturale e suggestiva, la scrittrice cagliaritana ha raccontato le storie di una Sardegna antica, magica e misteriosa, ascoltate fin da piccola: frammenti di vita che l’hanno segnata profondamente, facendole nascere il gusto per la narrazione ed il desiderio di mantenere vivo il sottile filo che ci unisce ad un passato perduto.L’autrice ha dialogato con il pubblico, rapito da una narrazione semplice e fluida, incantato da un’atmosfera unica. Durante la chiacchierata, introdotta dall’omaggio fatto alla Roggeri di dolci tipici sardi preparati da una sua ammiratrice, ci sono stati momenti di riflessione ed anche parentesi divertenti, come quando una spettatrice ha intonato una canzone dedicata alla scrittrice. Due ore che sono filate via in un attimo, davanti alle storie di Achille e Regina, che si incontrano per la prima volta nell’estate del 1919, davanti alle acque spumeggianti di una Sardegna magica. Un appuntamento atteso, che è arrivato a distanza di qualche giorno da un altro evento, quello dell’11 agosto, quando Raul Moretti, sempre nello della Torre di Longonsardo, aveva ammaliato il pubblico presente con un concerto d'arpa al tramonto sulla terrazza della Torre.Il prossimo appuntamento sarà con il laboratorio di scrittura creativa, ospitato a Vignola dal Comune di Aglientu. In questo modo, la rassegna conferma la propria natura itinerante, che quest’anno l’ha portata a toccare cinque Comuni della Gallura: Santa Teresa di Gallura, Aggius, Aglientu, Trinità d’Agultu ed Olbia. «Uno dei nostri obiettivi è quello di creare una rete tra i paesi galluresi legata alla cultura, in questo senso siamo particolarmente felici di aver aggiunto quest’anno Trinità d’Agultu tra i luoghi dei nostri appuntamenti artistici e letterari ed ora consolidato la collaborazione con il Comune di Aglientu – spiega Stefania Simula, della CoolTour Gallura - La rassegna, iniziata proprio ad Aglientu con il laboratorio di fumetti per bambini, proseguirà a settembre con i laboratori di scrittura creativa per gli adulti. L’ingresso di nuovi Comuni dimostra il cresciuto interesse per gli scrittori e i temi proposti nella rassegna letteraria. Puntiamo anche sul coinvolgimento delle scuole per far conoscere ai bambini il nostro territorio».Chiusura della rassegna giovedì 13 settembre, all’Archivio Mario Cervo di Olbia, con i Tr3lussa. Sarà quindi ancora una volta Flavio Soriga, scrittore sardo tra i più conosciuti, il protagonista del laboratorio di scrittura creativa. L’evento sarà itinerante ed inizierà giovedì 6 settembre, a Santa Teresa, nel sito archeologico Lu Brandali. Venerdì 7 e sabato 8, invece, l’appuntamento si sposterà a Vignola Mare, nel Comune di Aglientu, all’interno del “Camping Saragosa” con vista sulla Torre spagnola. Il laboratorio si svolgerà su prenotazione ed a pagamento. Per le prenotazioni, si deve telefonare al numero 392/0547979.Nella foto: Vanessa Roggeri