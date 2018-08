Condividi | Red 10:08 La compagine sassarese ha raggiunto l´accordo con la classe 1999, che ieri si è svincolata dal Pisa. Lunedì sarà perfezionato il tesseramento e la centrocampista arriverà in Sardegna ad inizio settembre Calciomercato: Alice Orsini alla Torres



SASSARI - La Sassari Torres femminile ha raggiunto l’accordo con Alice Orsini per la stagione 2018/19. La ragazza, svincolata ieri (venerdì) dal Pisa, arriverà in Sardegna i primi di settembre per aggregarsi al gruppo per la preparazione. Lunedì sarà perfezionato il tesseramento.



Nata il 19 settembre 1999 a Pisa, ha iniziato fin da piccola a giocare con una squadra maschile, il Pisa ovest. Nel mondo femminile, ha maturato diverse esperienze tra cui Empoli ladies, Livorno e Pisa, compagine con cui ha affrontato l’ultimo campionato di Serie B.



«Sono una centrocampista che all’occorrenza si adatta a giocare dietro in fascia. Mi sto lasciando alle spalle un campionato di serie B, che pur avendolo affrontato da giovane e con poca esperienza, mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova. Per la prossima stagione - ha dichiarato Orsini - mi aspetto che si lavori di squadra, raggiungere gli obiettivi ed ottenere buone prestazioni in termini di gioco. Ho scelto la Torres femminile, perché è una squadra plurititolata di cui chiunque parla con rispetto e a cui riconoscono la storicità e il prestigio. Era da tempo che aspettavo un’opportunità così. Appena ho ricevuto la chiamata non mi sono tirata indietro».



