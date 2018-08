Condividi | Red 22:04 Questa mattina, al Geovillage sport&convention resort di Olbia, sede per il settimo anno consecutivo del ritiro biancoblu, il Banco di Sardegna Sassari 2018/19 è stata presentata ai media Welcome day per la Dinamo



SASSARI - Questa mattina (venerdì), al Geovillage sport&convention resort di Olbia, sede per il settimo anno consecutivo del ritiro biancoblu, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari 2018/19 è stata presentata ai media. Nello spazio allestito a bordo piscina, i giornalisti hanno conosciuto i cestisti e lo staff tecnico, che da mercoledì è al lavoro per preparare al meglio l’intensa stagione di sfide nazionali e continentali dell’agenda biancoblu.



Ad aprire la presentazione è coach Vincenzo Esposito, che sabato 1 settembre esordirà sulla panchina biancoblu nel primo impegno della preseason nel Torneo AirItaly: «Siamo molto contenti e le impressioni iniziali sono molto positive - ha esordito El Diablo - Abbiamo iniziato a lavorare da un paio di giorni e sono molto soddisfatto sia della disponibilità dei ragazzi, sia della struttura in cui ci stiamo preparando, dove abbiamo trovato grande serietà, organizzazione e professionalità, che ci permettono di lavorare al meglio». Non è scaramantico il coach, che chiude con ironia: «Abbiamo uno staff tecnico e medico di prima fascia, adesso resta da fare la cosa più semplice: vincere lo scudetto». Presentati alla stampa i due assistant che affiancheranno Esposito quest’anno: Edoardo Casalone (proveniente dall’esperienza a Tortona) e Giorgio Gerosa (negli ultimi due anni responsabile tecnico del settore giovanile del Banco).



I giocatori si sono presentati uno ad uno, introdotti da una breve scheda con carriera, e peculiarità tecnico tattiche, condividendo con la platea impressioni, obiettivi, entusiasmo ed aspettative sulla nuova stagione. Grande entusiasmo per la prima uscita ufficiale in maglia Dinamo dei nuovi arrivati Jaime Smith, Stefano Gentile, Terran Petteway, Daniele Magro, Rashawn Thomas, Ousmane Diop e Jack Cooley. A fare da padrone di casa il capitano Jack Devecchi (alla stagione numero 13 in maglia Dinamo) e perfettamente a loro agio Marco Spissu (sassarese doc rientrato in Sardegna lo scorso anno dopo essersi fatto le ossa in A2), Scott Bamforth ed Achille Polonara (entrambi al secondo anno nelle fila biancoblu). Debutto davanti alla stampa per il giovanissimo Marco Antonio Re, talento classe 2000, prodotto delle giovanili biancoblu aggregato alla prima squadra.



