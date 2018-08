Condividi | Mimmo Pirisi 19:17 L'opinione di Mimmo Pirisi Sport ad Alghero, non è l´ora di mollare



Tra le tante questioni di cui ci stiamo occupando già da tempo, c’è anche quella dello sport. Le notizie di questi giorni non sono certo tra le più rosee e positive, ma ciò deriva da anni di mancanza di interventi e sostegno in tale ambito che adesso si ripercuotono in maniera più forte e visibile. Ma non è l’ora di mollare e tirarsi indietro, anzi bisogna mettersi sotto per trovare le soluzioni soprattutto per riportare il calcio cittadino dove merita di essere. Fra qualche giorno partiranno i Bandi locali per la gestione delle strutture sportive utilizzando un unico metro di misura per la gestione al fine anche di che metteranno ordine a questa miriade di concessioni singole e con regole spesso ad personam.



Nel frattempo, si stanno individuando risorse per sistemare in seno al Bilancio comunale per qualche struttura che ad oggi è purtroppo inagibile. Inoltre, considerato che abbiamo la disponibilità del presidente regionale del Coni ad incontrare gli amministratori comunali, chiediamo al sindaco e all'assessore allo Sport di preparare a breve un incontro con il Coni regionale per capire quali opportunità finanziarie si possono utilizzare per adeguare le strutture comunali.



Del resto, come dice il presidente Fara, lo sport ha un valore assoluto che deve essere recuperato anche nelle altre parti dell’Isola dove invece sta soffrendo. Cagliari naviga tra i primi posti in Italia, mentre, ad esempio, il Sassarese è al 60esimo posto. Troppo indietro, bisogna attivarsi, anche tramite le progettualità messe in atto dalla Regione, per recuperare posti e soprattutto ridare dignità e nuova vita alle strutture che possano ospitare gli eventi sportivi andando a crearne anche di nuovi in particolare per il calcio. A tal fine, come già deciso dall’assessore Cavazzuti, a breve saranno organizzati ad Alghero una sorta di Stati generali dello sport.



* capogruppo del Partito democratico di Alghero