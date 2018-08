Condividi | Red 14:33 Come tradizione, il sabato di “Dall´altra parte del mare” costituisce una sorta di riassunto dei temi del festival. Domani sera, i protagonisti saranno Luciana Castellina e Marcello Simoni Libri: Castellina e Simoni ad Alghero



ALGHERO - Come tradizione, il sabato di “Dall'altra parte del mare” costituisce una sorta di riassunto dei temi del festival. Si comincia alle 21, con la narrativa storica d'avventura e con Marcello Simoni che, accompagnato da Luciano Deriu e dalle letture di Roberto Barbieri, presenterà “Il Patto dell'abate nero”, il suo nuovo thriller storico in cui ricostruisce le suggestive atmosfere della Alghero del Quindicesimo secolo. Simoni, ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con “Il mercante di libri maledetti”, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60esimo Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in diciotto Paesi. Con la Newton compton ha pubblicato “La biblioteca perduta dell’alchimista”, “Il labirinto ai confini del mondo”, secondo e terzo capitolo della trilogia del famoso mercante; “L’isola dei monaci senza nome”, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’oro 2013; “La cattedrale dei morti”; la trilogia “Codice Millenarius Saga” (“L’abbazia dei cento peccati”, “L’abbazia dei cento delitti” e “L’abbazia dei cento inganni”) ed i primi due capitoli della “Secretum Saga” (“L’eredità dell’abate nero” ed Il patto dell’abate nero). Nel 2018, ha vinto il Premio Ilcorsaronero.



Alle 22, la giornalista Luciana Castellina, firma storica de “Il Manifesto”, discuterà con Daniela Preziosi del suo nuovo libro “Amori comunisti”. Giornalista, scrittrice e ma grande militante politica, Castellina si è iscritta al Pci nel 1947, partito da cui è stata radiata nel 1969 quando, con Magri, Natoli, Parlato, Pintor e Rossanda, fonda Il Manifesto. Ha pubblicato, tra le altre opere, “La scoperta del mondo” (entrato nella cinquina finalista del Premio Strega nel 2011) e “Siberiana” (vincitore del Premio Letterario Vallombrosa) l'anno dopo. Entrambi hanno riscosso successo di stampa e di vendite. Nel 2014, il suo ultimo libro, “Guardati dalla mia fame”, scritto con Milena Agus. In Amori comunisti, mette in luce e racconta un aspetto poco conosciuto delle vite “non pubbliche” dei comunisti: quello sentimentale. Parlando degli amori tra Nazim Hikmet e Münevver Andaç, tra Argyrò Polikronaki e Nikos Kokulis e tra Sylvia e Robert Thompson, l’autrice costruisce un racconto intessuto di ricordi effettivi ed incontri personali, articolato intorno alle storie di tre coppie provenienti da Paesi molto differenti, Turchia, Grecia e Stati Uniti: vite complicate ed amori incredibili, che hanno percorso la seconda metà del secolo scorso, accomunati dal fatto di essere osservati e spiati, in un clima di grande difficoltà e pericolo. Sullo sfondo, risaltano i contesti culturali e politici nei quali i personaggi si muovono, che restituiscono alcuni passaggi cruciali di tre Paesi dalla storia molto diversa. Come nella Scoperta del mondo ed in Siberiana, il percorso politico ed intellettuale di Luciana Castellina si bagna nella vita e nella memoria, recuperando dall’oblio vicende e ritratti indimenticabili.



Alle 22.50, “Pillole sullo stato del libro in Italia”, con Massimo Bray e Paolo Ambrosini. Un breve momento di riflessione sul mondo editoriale italiano, anticipata alle 19 da una riunione dei librai sardi, che incontreranno il presidente dell'Ali Ambrosini. Il sabato del festival si chiuderà, come tutti gli anni, con un evento a metà strada tra il gioco ed il racconto: “Rosso di sera. Racconti di libri, librai e librerie davanti a un calice di Marchese di Villamarina”, con Paolo Ambrosini, Giampaolo Simi, Luciana Castellina, Pino Corrias, Marcello Simoni, Francesco Abate, Massimo Bray e Bianca Pitzorno. Condurrà la serata Lalla Careddu. L’evento è allestito in collaborazione con le tenute Sella&Mosca.



