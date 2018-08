Condividi | M.V. 15:35 Giornata a Villa Certosa per la Presidente in vacanza in Riviera del Corallo. Atterraggio veloce per il leader di Forza Italia, giusto il tempo per prendere la presidente del Senato in pista, poi il rientro della Casellati ad Alghero a tarda sera Berlusconi in elicottero ad Alghero

ALGHERO - Ultimi scampoli di vacanza per la Presidente del Senato, da sabato scorso in ritiro estivo ad Alghero, lontana dalla routine parlamentare, ma non dalla politica [ LEGGI ]. Tra un bagno a Porto Conte, le passeggiate sui Bastioni e lo shopping in centro storico [ LEGGI ], Maria Elisabetta Alberti Casellati ha avuto il tempo per trascorrere un'intera giornata in Costa Smeralda.

Ad accoglierla sull'elicottero privato giunto nei giorni scorsi sulla pista dell'aeroporto di Alghero, Silvio Berlusconi. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato proprio il leader di Forza Italia a scendere dall'elicottero ed andare incontro alla Presidente del Senato che l'attendeva in aerostazione a bordo pista. Prima un breve saluto, poi il decollo dell'elicottero in direzione Villa Certosa.

Dopo un lungo briefing politico col leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, andato ben oltre l'ora di pranzo, la Casellati - voluta alla presidenza della seconda carica dello Stato dal Centrodestra e dal Movimento 5 Stelle - ha fatto ritorno ad Alghero sempre a bordo dell'elicottero. Impossibile trovare conferme circa i temi al centro dell'incontro, ma considerando le fibrillazioni sempre più accese tra M5S e Lega, e le prossime scadenze elettorali non è difficile ipotizzare che i due abbiano avuto modo di fare il punto sulle strategie di rilancio di Forza Italia, anche a livello regionale.