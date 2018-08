Condividi | Red 13:26 La 15esima edizione della gara si svolgerà domani: al via la tappa ufficiale del campionato Surfing Fisw. All´Isola Rossa, parteciperanno le stelle del surf italiano Sabato il Marinedda Bay open



TRINITA' D'AGULTU – Un’altra emozionante sfida sulle onde. Domani, sabato 25 agosto, si terrà la 15esima edizione del Marinedda Bay Open, supportata da Monster energy e quest’anno tappa ufficiale del campionato italiano di surf della Surfing Fisw. Sui frangenti della spiaggia gallurese di Isola Rossa si sfideranno le stelle del surf italiano. Il via alla competizione è stato dato ieri mattina (venerdì), dopo l’ultimo aggiornamento meteo. «Il maestrale inizierà a soffiare sul nord Sardegna venerdì sera. Per sabato, giorno della gara, le previsioni indicano il mare in costante aumento e molto probabilmente durante le fasi finale le onde sfioreranno i tre metri – spiegano dall’associazione sportiva MarineddaBay, che organizza l’evento – ci aspettiamo quindi uno spettacolo ai massimi livelli, garantito dalla presenza di alcuni degli atleti più forti della scena».



Il semaforo del Marinedda Bay open è quindi verde per domani, con inizio della competizione alle 9. Il contest si svolgerà nella spiaggia della Marinedda (vicina a Isola Rossa, nel territorio comunale di Trinità d’Agultu), insignita ad inizio stagione con la Bandiera blu. Decine gli atleti iscritti alla gara, tra questi l’attuale campione italiano Angelo Bonomelli, il big wave rider sardo Alessandro Piu, il professionista Roberto D’amico e Ramon Taliani. Il briefing per gli atleti è invece fissato alle 8. La gara durerà una giornata intera: davanti alla giuria federale si sfideranno atleti nella categoria uomini e donne.



