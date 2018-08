Condividi | Red 12:23 Domani sera, a Tratalias, la nona edizione del festival del Sulcis dedicato alle birre artigianali recupera la data annullata per maltempo: promozione turistica non convenzionale sia per il borgo, sia per tutto il Sulcis Is Maistus Craft Beer festival ci riprova



TRATALIAS - Mai arrendersi. Ed ecco che caparbi come non mai gli organizzatori dell'Is Maistus Craft Beer festival si ripresentano al proprio pubblico. Domani, sabato 25 agosto, si recupera la data annullata il 4 a causa di un forte temporale. La location rimane invariata, il meraviglioso borgo medioevale di Tratalias, un luogo spettacolare in cui il tempo sembra essersi fermato, mantenuto però vivo dall’arte e dalla cultura. Ed è proprio questa l’idea che Is Maistus Beer da sempre porta avanti: promozione turistica non convenzionale sia per il borgo, sia per tutto il Sulcis.



La prima giornata della nona edizione del festival, andata in scena il 3 agosto, ha riscosso un ottimo successo di pubblico, mentre il giorno successivo, nel bel mezzo della manifestazione, un acquazzone estivo ha obbligato gli organizzatori a rinviare parte dell’evento dedicato al mondo brassicolo. Sono cinque i birrifici artigianali presenti e circa venti le tipologie di birra a disposizione per un viaggio tra luppoli e malti che parte dalla Sardegna con Dolmen di Uri ed il Birrificio artigianale mogorese, ed arriva fino alla Catalogna grazie alla presenza della Cerveceria Artesana Guineu, passando prima dall’Emilia Romagna con il birrificio Toccalmatto e soprattutto dalla Baviera. Dalla regione tedesca, patria storica della birra, arriva infatti Kühbacher, la casa italotedesca main sponsor dell’evento, che produce la “birra bavarese dal cuore italiano”.



Come nella data originale, importante spazio per la musica dal vivo con l'esibizione di quattro diversi progetti: Dob, Supersonix, Vecchiamanera e Tasinantska. I generi espressi sono i più vari e le sonorità spaziano dal rock al blues, dallo strumentale allo ska-reggae, il tutto per più di otto ore di musica. Un'altra delle attività che verrà recuperata è la passeggiata a sei zampe e l'esibizione canina organizzata in collaborazione con l'associazione cinofila Easy dog. Infine, negli eventi a marchio Is Maistus non possono mancare le tradizioni gastronomiche della Sardegna rivisitate in chiave street food e l'esposizione delle opere create da artigiani e hobbisti dell'Isola. L'appuntamento per Is Maistus CraftBeer festival Summer edition Vol.II è per domani, nel borgo medioevale di Tratalias e l'apertura dei fusti e degli stand è prevista per le 18.