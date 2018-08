Condividi | Red 11:21 Ieri mattina, Jack Devecchi e Scott Bamforth si sono recati al Centro trasfusionale dell’Aou di Sassari per sensibilizzare alla donazione del sangue Dinamo testimonial della donazione del sangue



SASSARI – Ieri mattina (giovedì), prima della partenza per il ritiro al Geovillage sport&convention resort, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari al completo con giocatori e staff si è recata al Palazzo Rosa dell’Aou di Via Montegrappa per gli esami ematici. In occasione delle consuete visite specialistiche pre-ritiro, Jack Devecchi e Scott Bamforth si sono prestati in qualità di testimonial della squadra e hanno donato il sangue nel Centro trasfusionale. Un gesto importante e dall’alto valore simbolico per sensibilizzare verso un tema sempre attuale come la donazione del sangue. La compagine sassarese, da sempre in prima linea nella sensibilizzazione alle problematiche del territorio grazie all’instancabile attività della Fondazione Dinamo, ha voluto lanciare un messaggio importante invitando tutti, tifosi, appassionati, giovani e non solo a donare il sangue. In Sardegna la richiesta di sangue è infatti sempre costante, a causa dell’alta percentuale di talassemici (che richiedono periodicamente trasfusioni) e le numerose patologie onco-ematologiche: richiesta che in estate registra un sensibile aumento e richiede l’aiuto e il sostegno da parte di tutti i potenziali donatori.



Presente insieme alla squadra ed allo staff tecnico anche il presidente della Dinamo Stefano Sardara, che ha incontrato il direttore sanitario dell’Aou Nicolò Orrù ed il responsabile del Centro trasfusionale di Sassari Massimiliano Oggiano. «L'appello alla donazione di sangue è valido tutto l'anno - afferma Oggiano - ancor di più nel periodo estivo quando, per i motivi più disparati, registriamo un forte calo nella raccolta di sacche di sangue ed emocomponenti. Le esigenze dei pazienti e gli interventi chirurgici non vanno in ferie. Ringraziamo i campioni della Dinamo che oggi hanno voluto fare un importante gesto di generosità». «L'esempio che oggi hanno dato i giocatori della Dinamo - aggiunge Orrù - impegnati con le ultime visite specialistiche prima del ritiro, siamo convinti possa servire a stimolare le donazioni. Le oltre 10mila sacche che vengono raccolte all'anno nel sassarese sono ancora lontane dagli obiettivi di autosufficienza. Per questo confidiamo nella generosità di tutti». «Donare il sangue è un piccolo gesto che però può davvero fare la differenza e aiutare chi ha bisogno - ha detto capitan Devecchi - come Dinamo siamo felici di poter lanciare un messaggio positivo e dare il buon esempio. Invitiamo i nostri tifosi a seguire il nostro esempio e donare: forza popolo biancoblu».



In Sardegna, secondo i dati a disposizione della Regione, sono circa 85mila le sacche di sangue prodotte nel 2017, mentre le unità di sangue importate extra-regione sono state oltre 26mila. A Sassari, nel 2016, anche con il contributo delle associazioni di volontariato, sono state raccolte 10.627 unità di sangue, che sono passate a 10.378 nel 2017. Nei primi sei mesi di quest'anno, invece, il numero delle sacche raccolte ammonta a 5.112. Numeri ancora lontani dall'autosufficienza. Ecco perché tra i vari centri trasfusionali dell'Isola (undici tra Ats ed Aou Sassari e Cagliari) esiste una stretta collaborazione. Sangue ed emocomponenti sono quindi presidi terapeutici irrinunciabili. E così, anche se in generale in Sardegna le donazioni di sangue sono in aumento, si intuisce che queste non sono sufficienti. 