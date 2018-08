video Condividi | S.O. 21:22 Passaggio obbligato nella boutique di Piazza Civica dallo stilista Antonio Marras. Con lei alcuni amici, sotto l’attento sguardo degli agenti della scorta. La Presidente è in città da sabato per qualche giorno di relax. Le immagini esclusive sul Quotidiano di Alghero Shopping per la Presidente del Senato in centro storico ad Alghero



ALGHERO - Serata di shopping in centro storico ad Alghero per la Presidente del Senato, da qualche giorno in città per un breve relax. Maria Elisabetta Alberti Casellati ha approfittato della giornata uggiosa per una passeggiata tra i vicoli caratteristici della città. Passaggio obbligato nella boutique di Piazza Civica dello stilista Antonio Marras, poi due passi sui Bastioni accompagnata dagli agenti della scorta, con lo sguardo mozzafiato sul porto turistico. La Presidente del Senato è atterrata sabato scorso ad Alghero. Top secret la residenza che la ospita, come il programma della vacanza estiva in Sardegna. La Casellati dovrebbe lasciare la Riviera del Corallo tra domani, venerdì 24, e domenica 26 agosto. Nelle prossime settimane, è attesa alla festa de l'Unita di Ravenna.