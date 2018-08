Condividi | M.P. 18:55 Prima di “salpare” per l´Asinara il festival "Pensieri e Parole" fa tappa quest´anno a Porto Torres con l´iniziativa “Cinema alla Renaredda” che propone venerdì 24 agosto alle 21 «Oh, mio Dio!» di Giorgio Amato Cinema alla Renaredda: sullo schermo Oh, mio Dio!



PORTO TORRES - Prima di “salpare” per l'Asinara il festival "Pensieri e Parole" fa tappa quest'anno a Porto Torres con l'iniziativa “Cinema alla Renaredda” che propone venerdì 24 agosto alle 21 «Oh, mio Dio!» di Giorgio Amato. Regista e sceneggiatore originario di Porto Torres, Amato è un sociologo specializzato in criminologia forense. Nel 2015 ha diretto la black comedy “Il Ministro””, con Gianmarco Tognazzi.



Amato presenta al festival il suo ultimo film “Oh mio Dio!” un mockumentary in cui la fiction si mischia alla realtà di una Roma prenatalizia teatro del nuovo avvento di Cristo, interpretato da Carlo Caprioli. Il messia trova la terra molto diversa da come l’aveva lasciata duemila anni fa: dominata dal consumismo, dall’egoismo, quasi del tutto priva dei valori che il Figlio di Dio aveva trasmesso ai suoi discepoli. Nella colonna sonora del film anche un pezzo di Sardegna con “No potho reposare” cantato da Ilaria Porceddu e due attori sardi nel cast: Vanni Fois e Federico Melis.



L'iniziativa è inserita nella tredicesima edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara" una delle tappe delle “Isole del cinema”, il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda. Il festival è curato da Sante Maurizi per Cinearena con il sostegno di: Parco Nazionale dell’Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero per le Attività Culturali, Assessorati al Turismo e allo Spettacolo della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna. Partner: Moderno Cityplex, Libera Sardegna, Asso.O.Asinara, Librerie Koinè. Commenti PORTO TORRES - Prima di “salpare” per l'Asinara il festival "Pensieri e Parole" fa tappa quest'anno a Porto Torres con l'iniziativa “Cinema alla Renaredda” che propone venerdì 24 agosto alle 21 «Oh, mio Dio!» di Giorgio Amato. Regista e sceneggiatore originario di Porto Torres, Amato è un sociologo specializzato in criminologia forense. Nel 2015 ha diretto la black comedy “Il Ministro””, con Gianmarco Tognazzi.Amato presenta al festival il suo ultimo film “Oh mio Dio!” un mockumentary in cui la fiction si mischia alla realtà di una Roma prenatalizia teatro del nuovo avvento di Cristo, interpretato da Carlo Caprioli. Il messia trova la terra molto diversa da come l’aveva lasciata duemila anni fa: dominata dal consumismo, dall’egoismo, quasi del tutto priva dei valori che il Figlio di Dio aveva trasmesso ai suoi discepoli. Nella colonna sonora del film anche un pezzo di Sardegna con “No potho reposare” cantato da Ilaria Porceddu e due attori sardi nel cast: Vanni Fois e Federico Melis.L'iniziativa è inserita nella tredicesima edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara" una delle tappe delle “Isole del cinema”, il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda. Il festival è curato da Sante Maurizi per Cinearena con il sostegno di: Parco Nazionale dell’Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero per le Attività Culturali, Assessorati al Turismo e allo Spettacolo della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna. Partner: Moderno Cityplex, Libera Sardegna, Asso.O.Asinara, Librerie Koinè.