Raccoglitori trasparenti per la plastica all´Asinara. Il materiale usa e getta è responsabile dell´85% dell´inquinamento che colpisce i mari di tutto il Pianeta, ponendo in serio pericolo molte specie marine Clean Sea Life: raccoglitori per la plastica all´Asinara



PORTO TORRES - Raccoglitori trasparenti per la plastica all'Asinara. Il materiale usa e getta è responsabile dell'85% dell'inquinamento che colpisce i mari di tutto il Pianeta, ponendo in serio pericolo molte specie marine. La maggior parte di questa plastica è costituita da bottiglie e l'Italia è i maggiore consumatore di acqua minerale in Europa, con oltre 200 litri di acqua imbottigliata a testa. In tutto sono 8 miliardi di bottiglie all'anno!



Per questo motivo nel Parco Nazionale dell'Asinara sono stati installati cubi trasparenti per invitare i visitatori a depositare lì dentro esclusivamente le loro bottiglie di plastica, piccolo ma significativo contributo per evitare che si disperdano nell'ambiente e nel mare. Nei contenitori vanno gettate solo le bottiglie di plastica, dopo averle appiattite per ridurne il volume e dopo aver riavvitato il tappo. I visitatori d'ora in poi non potranno lasciare sull'isola alcun tipo di rifiuto ad eccezione delle bottiglie, essendo queste il rifiuto più voluminoso del sistema di raccolta differenziata, gestito all'Asinara dal Comune di Porto Torres.



E' una delle iniziative di Clean Sea Life, campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti marini che unisce subacquei, pescatori, operatori balneari e turistici, ragazzi e tutti i cittadini nella difesa del mare. Il Parco Nazionale dell'Asinara con il mondo della ricerca (il CoNISMa), tre associazioni di ricerca e conservazione (Fondazione Cetacea, Legambiente, MedSharks), una rete di porti e marine (MPNetwork): questo è il parternariato che sta portando avanti il progetto Clean Sea Life. Tutti insieme per un mare pulito.