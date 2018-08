Condividi | P.P. 16:01 L´ormai ex giocatore della pallacanestro Alghero disputerà il prossimo campionato col Progetto Giovani Cantù. Intanto buon esordio in Slovenia con la nazionale under 14 Davide Brembilla sceglie Cantù



ALGHERO - Buona la prima. Al prestigioso Trofeo Bam 2018 in Slovenia è iniziata bene l’avventura dell’Italia maschile. Tra i ragazzi più promettenti, si è distinto Davide Brembilla, il neoacquisto del Progetto Giovani Cantù proveniente dalla Pallacanestro Alghero.



Il nuovo giocatore biancoblù in maglia Azzurra si è ben comportato. 8 i punti dal campo nel match inaugurale vinto questa mattina dall’Italia di coach Gregor Fucka contro la Bulgaria col tabellone finale che ha segnato 77 a 25. Gli Azzurrini tornano in campo già nel tardo pomeriggio per affrontare il Montenegro.



Dopo gli impegni con la Nazionale Under 14 così, il giovane talento algherese raggiungerà Cantù, dove prenderà parte ai campionati delle squadre Under 15 e Under 16 d'Eccellenza. Ala forte di 198 centimetri del 2004, Brembilla è nato cestisticamente alla Scuola Addestramento Alghero di Antonello Muroni con la quale quest'anno ha disputato le finali nazionali che si sono tenute a Cagliari.