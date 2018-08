Condividi | M.P. 15:59 Sono state posizionate le zattere all’Asinara, per l’accesso facilitato al mare a tutte le persone, disabili e non che scelgono la balneazione per stare una giornata nell´isola Bagno all´Asinara: accesso facilitato per i disabili



PORTO TORRES - Sono state posizionate le zattere all’Asinara, per l’accesso facilitato al mare a tutte le persone, disabili e non che scelgono la balneazione per stare una giornata nell'isola. Una delle strutture di supporto per entrare e uscire dall’acqua è collocata a Cala Reale nelle vicinanze del molo principale di arrivo, con accesso garantito da un pontile in legno e dal percorso tattile, adatto anche a chi ha difficoltà di vista.



L’altra zattera è collocata nei pressi di Cala d’Oliva, precisamente a Cala Murichessa, in corrispondenza della zona d’ombra naturale e della insenatura di acqua turchese e cristallina. La garanzia dell’accesso per tutti è stata sempre una prerogativa dell’Asinara, con i segnali a terra che facilitano al tatto i percorsi dai moli ai punti di partenza per le escursioni, con i percorsi espressamente dedicati a chi ha difficoltà motorie, con le passerelle verso il mare esterno.



Il servizio di bus che collega i punti principali di visita oppure il noleggio di biciclette o macchine elettriche consentono in questa estate di effettuare una escursione a costi contenuti. Di sicuro la visita guidata è sempre la miglior scelta per chi vuole vedere il Parco Nazionale e l'Area marina Protetta.