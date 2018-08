Condividi | Red 23:08 Appello dell´assessore regionale dell´Agricoltura, affinchè il Governo trovi risorse per ristoro aziende: «I tecnici Argea pronti a valutare i danni alle colture», ha dichiarato l´esponente della Giunta Pigliaru Maltempo: Caria chiama i parlamentari sardi



CAGLIARI - «Già dalle prossime settimane, i tecnici dell’agenzia regionale Argea Sardegna sono pronti a valutare i danni alle colture colpite dal maltempo che, in quest’ultimo mese, ha causato diverse criticità in vari territori dell’Isola e per numerose imprese agricole. Per adesso, siamo in attesa delle comunicazioni degli stati di calamità da parte dei Comuni dove si trovano le aziende interessate dai fenomeni».



Lo ha dichiarato l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria nel commentare gli anomali eventi atmosferici che stanno caratterizzando l’estate in corso. «Così come qualche giorno fa, nel caso dei danni per la produzione delle cozze a Olbia – ha proseguito l’esponente della Giunta Pigliaru – anche sugli eventuali ristori per il comparto agricolo rivolgiamo un appello a tutti i parlamentari sardi, a prescindere dalle appartenenze politiche, affinché si facciano portavoce a Roma delle problematiche della Sardegna».



«Gli eletti sardi siano ambasciatori in Parlamento e al Governo per il recupero di risorse da destinare alle nostre imprese agricole attraverso interventi ad hoc da inserire nella nuova legge di programmazione finanziaria. I fondi a disposizione dell’Assessorato – ha aggiunto Caria – sono di importo limitato e le richieste di intervento per le avversità atmosferiche sono numerose. Così come disposto dal governo precedente, che nell’ultima Legge finanziaria aveva stanziato 25milioni di euro per le varie calamità naturali del 2017, ci auguriamo che l’Esecutivo Conte abbia la stessa attenzione per la nostra Isola e i tanti lavoratori coinvolti dalle avversità metereologiche di un’estate a dir poco impazzita».



