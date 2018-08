Condividi | Red 16:14 La 13esima edizione del festival presenta un cartellone incentrato sui suoi temi cardine con presentazioni di libri, anteprime cinematografiche, musica e ospiti di spicco del panorama nazionale. A Paolo Virzì il premio “Isole del Cinema” per la migliore sceneggiatura tratta da un romanzo Pensieri e parole entra nel vivo



PORTO TORRES – Da domani, venerdì 24, a domenica 26 agosto, l'isola dell'Asinara si animerà come tradizione di una folla di appassionati di cinema per la tredicesima edizione di “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara”, una delle tappe delle “Isole del cinema”, il circuito che si snoda fra Tavolara, La Maddalena e San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda. Dopo il successo della rassegna “Cinque registe per cinque film”, che ha anticipato il festival al Palazzo Ducale di Sassari e le proiezioni sul tema “Cinema e legalità”, presentate nei giorni scorsi a Cala d’Oliva nell’ambito dei campi “E!State liberi!” Libera Sardegna, il festival entra nel vivo con un programma ricco di appuntamenti che si snoderanno tra la Renaredda di Porto Torres e l’isola-Parco.



Il festival è curato da Sante Maurizi per Cinearena, con il sostegno del Parco nazionale dell’Asinara, del Comune di Porto Torres, del Ministero per le Attività culturali, degli Assessorati regionali al Turismo ed allo spettacolo della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, con alcuni partner privati. «Ci siamo accorti di quanto l'isola sia cambiata in positivo dalla prima edizione ad oggi - ha dichiarato Maurizi - Porto Torres ha l'onore, ma anche l'onere, di occuparsi di questo luogo lontano dal centro abitato: di questa isola che può “avvicinarsi” alla città anche grazie a un evento culturale come Pensieri e parole».



«Il Comune di Porto Torres e il Parco sono partner istituzionali indispensabili, assieme al Mibact e all'associazione Liberos. È nata anche una bella collaborazione con Libera, che ha portato allo sviluppo di un segmento speciale della rassegna, dedicato al tema del cinema e della legalità, a Cala d'Oliva», ha concluso Sante Maurizi.



