«Per aver valorizzato la cucina tipica regionale espressione di cultura del territorio ed elemento essenziale di un'offerta turistica di qualità». Con questa motivazione, Ristoranti regionali ha premiato il manager del Carlos V Hotel di Alghero Cucina Doc: premio per Domenico Giorico



ALGHERO - Entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato la consegna, da parte della presidente dell'associazione Marinella Argentieri Serio e del direttore del network Italia a tavola (media partner del gruppo) Alberto Lupini a Domenico Giorico della targa di merito di “Ristoranti regionali-Cucina Doc”, che riporta questa motivazione: «Per aver valorizzato la cucina tipica regionale espressione di cultura del territorio ed elemento essenziale di un’offerta turistica di qualità». Giorico, ringraziando, ha dedicato il riconoscimento: alla famiglia che crede nelle sue scelte imprenditoriali, al fratello Marcello che lo affianca come responsabile del food and beverage, all’executive chef Mauricio Marra, che da nove anni guida la cucina del Carlos V Hotel di Alghero, ed a tutto il personale che contribuisce al successo dell’impresa.



Raffinato il menù di pesce approntato per l’occasione, che ha visto protagonisti: gamberi, rombo e tonno aromatizzati nelle diverse ricette con zenzero, arancia, sesamo e mirto. Eccellente l’abbinamento con i vini delle Tenute Sella & Mosca, che hanno collaborato alla realizzazione della serata, offrendo in degustazione: Torbato Brut, Terre Bianche Cuvée 161, Cala reale Vermentino di Sardegna Doc, Rosato Alghero, premiato con medaglia d’oro anche quest’anno al concorso internazionale Grenaches du Monde.



Il vino liquoroso Anghelu Ruju è stato abbinato brillantemente il dessert. Una serata che ha mostrato alla stampa di settore come Alghero possa offrire una tavola ed un’ospitalità a cinque stelle a complemento delle sue bellezze naturali.



