Merce contraffatta sequestrata a Castiadas

21/8/2018 Falso deputato segnalato ad Alghero Un 45enne già noto alle Forze dell´ordine, trovandosi in fila insieme ad altri in pronto soccorso, ha contattato il 113, spacciandosi per un deputato, pretendendo un intervento che gli consentisse di saltare la fila: segnalato per usurpazione di titoli