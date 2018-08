Condividi | P.C. 18:00 Qualche giorno di pausa dalla routine parlamentare per la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, atterrata ad Alghero nei giorni scorsi col volo da Venezia. Top secret la residenza che la ospita. Nelle prossime settimane è attesa a Ravenna per la Festa nazionale de l´Unità Casellati, breve relax ad Alghero



ALGHERO - Solo pochi giorni di pausa, lontana dai palazzi romani e dalle Camere del Parlamento. La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (nella foto), è in questi giorni in vacanza in Sardegna, più precisamente ad Alghero. Top secret la residenza che la ospita, così come il programma delle brevi vacanze nell'Isola.



Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe infatti solo di qualche giorno di relax. La Casellati è atterrata sabato scorso all'aeroporto Riviera del Corallo, ad attenderla sotto il volo proveniente da Venezia le auto blu della scorta e le forze dell'ordine. Quel che è certo, anche la Presidente di Forza Italia non ha trovato ad Alghero la settimana migliore, meteorologicamente parlando, per trascorrere qualche giorno al sole e staccare dalla routine parlamentare. Top secret anche la data del rientro a Roma.



La prossima settimana Maria Elisabetta Alberti Casellati sarà comunque a Ravenna, dove per la prima volta andrà in scena la Festa nazionale de l'Unità con tanti big invitati, compreso il presidente dell'Uruguay Pepe Mujica. La Presidente del Senato discuterà di istituzioni e democrazia in compagnia del direttore della Stampa Maurizio Molinari.