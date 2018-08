Condividi | Red 16:03 A San Camillo e nel quartiere di Monte Rosello alto l´acqua è di nuovo potabile. Secondo le ultime analisi compiute dall´Ats Sardegna di Sassari Dipartimento di prevenzione-Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione i parametri sono rientrati nella norma Sassari: acqua di nuovo potabile



SASSARI - A San Camillo e nel quartiere di Monte Rosello alto l'acqua è di nuovo potabile. Secondo le ultime analisi compiute dall'Ats Sardegna di Sassari Dipartimento di prevenzione-Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione i parametri sono rientrati nella norma.



Il vicesindaco Fabio Pinna ha quindi revocato l'ordinanza che vietava il consumo umano diretto nella frazione di san Camillo; nell'area compresa tra le vie Manzoni, Leopardi, D'Annunzio, Micca, Tissi, Ossi, Ploaghe, Alfieri, Ungaretti, Osilo, Sennori, Usini, Bachelet, Frau, Carru, Cima, Floris, Deledda (tra Via Sulcis e Via Pigliaru), Mancaleoni, Marogna, Frassetto, Pirino, Devilla, Falchi, Castiglia, Delitala e Piazza Logulentu. Permane il divieto per il consumo umano diretto dell'acqua in alcune zone dei quartieri di Latte Dolce e del centro storico: nelle vie Massaia, Cadamosto, Magellano, Marco Polo, Amdusen, Macao, Santa Croce, in Largo Macao, a Rizzeddu-Monserrato ed in Via Tola.